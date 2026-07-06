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06 июля 2026, 22:55

Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские "ждуны"

06 июля 2026, 22:55
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на фронте. Пограничники показали, как украинские беспилотники уничтожают россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу операторов ударных беспилотников пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда. Они выполняют боевые задания в Харьковской области.

В результате боевой работы защитники уничтожили квадроцикл, военное имущество окупантов и три вражеских беспилотника типа "ждун".

"Постоянная аэроразведка, оперативное обнаружение целей и высокоточное применение FPV-дронов позволяют эффективно нарушать логистику противника, уничтожать его технику и лишать возможности использовать беспилотные комплексы", – говорят военные.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

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