Українські військові на Південно-Слобожанському напрямку накрили вогнем російську артилерію

Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни приділяють значну увагу протидії українським безпілотникам. Проте попри все українські військові знаходять способи накривати ворога вогнем

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців бригати "Гарт", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Українські військові завдали ударів по логістичних транспортних засобах противника та артилерійських позиціях.

"Прикордонники бригади "Гарт" у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони на Харківщині нищать російські дрони та транспорт.