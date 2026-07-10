НАБУ разоблачило чиновника ГНСУ с незаконными миллионными активами

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НАБУ и САП разоблачили чиновника ГНСУ. Речь идет о миллионах активов, происхождение которых не имеет доказательств.

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Речь идет о бывшем заместителе начальника Западного регионального управления ГНСУ, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника Восточного регионального управления ГНСУ.

Как выяснили правоохранители, в 2023-2024 годах чиновник приобрел активы более чем на 11 миллионов гривен. Однако законность этих активов ничем не подтверждается. Часть из этих средств использовали для покупки автомобиля Toyota RAV4, а остальные наличные нашли во время обысков в квартире чиновника.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.