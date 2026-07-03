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03 июля 2026, 14:18

САП просит заключить Тищенко под стражу с залогом более 19 млн грн

03 июля 2026, 14:18
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Фото: из открытых источников
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САП просит Высший антикоррупционный суд взять под стражу народного депутата Николая Тищенко с альтернативой залогу более чем в 19 млн грн

Соответствующее ходатайство на судебном заседании объявил прокурор САП Сергей Подгорец, передает RegioNews.

По его словам, размер залога должен составлять шесть тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что превышает 19 млн грн, и не непомерно ввиду имущественного состояния подозреваемого.

В случае внесения залога прокуратура просит возложить на Тищенко ряд процессуальных обязанностей. В частности, он имеет:

  • прибывать по каждому вызову прокурора или суда,
  • сообщать об изменении места жительства или работы,
  • не оставлять Киев без разрешения,
  • сдать документы для выезда за границу,
  • воздержаться от общения со свидетелями,
  • носить электронное средство контроля.

Прокурор отметил, что ходатайство обосновано наличием рисков в уголовном производстве, а также тем, что в случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде лишения свободы.

Напомним, на этой неделе правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.

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