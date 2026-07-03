САП просить взяти Тищенка під варту із заставою понад 19 млн грн

Фото: з відкритих джерел

САП просить Вищий антикорупційний суд взяти під варту народного депутата Миколу Тищенка з альтернативою застави у понад 19 млн грн

Відповідне клопотання під час судового засідання оголосив прокурор САП Сергій Подгорець, передає RegioNews.

За його словами, розмір застави має становити шість тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що перевищує 19 млн грн, і не є непомірним з огляду на майновий стан підозрюваного.

У разі внесення застави прокуратура просить покласти на Тищенка низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має:

прибувати за кожним викликом прокурора або суду,

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи,

не залишати Київ без дозволу,

здати документи для виїзду за кордон,

утриматися від спілкування зі свідками,

носити електронний засіб контролю.

Прокурор зазначив, що клопотання обґрунтоване наявністю ризиків у кримінальному провадженні, а також тим, що у разі доведення вини народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, цього тижня правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.

Читайте також: Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"