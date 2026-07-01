СБУ поразила аэродром "Саки" в Крыму: пять попаданий по ангарам с истребителями

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в пределах 40-дневной операции и влияния на РФ был нанесен удар по инфраструктуре аэродрома, в частности по ангарам, где хранилась авиационная техника.

Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары. По предварительной информации, там могли находиться истребители Су-30 и Су-30СМ. После одного из ударов зафиксирован пожар в ангаре, где находился Су-30СМ.

В СБУ отмечают, что подобные операции направлены на уничтожение военного потенциала российских оккупационных сил как на фронте, так и в тылу.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны. Глава государства отметил, что СБУ в последние месяцы демонстрирует высокие показатели защиты украинских позиций на фронте благодаря применению беспилотных систем разных типов.

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