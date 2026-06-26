Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию, чтобы побудить к окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию, чтобы побудить к окончанию войны

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Евгений Хмара. Фото: ОП

Это заявление само по себе создаёт интригу. Начинается аналитический квест – поиск ответа на вопрос: что это может быть за спецоперация?

Учитывая конкретный срок этой спецоперации – 40 дней, скорее всего речь идет о таком комплексе военных действий, который должен обеспечить конкретный военно-политический результат, способный подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

С этой точки зрения, на мой взгляд, есть два наиболее вероятных варианта:

Логистическая изоляция Крыма, которая, в частности, предполагает вывод из строя Керченского моста. Командующий СБС (Сил беспилотных систем) Роберт Бровди обещал это сделать в июле. 40 дней истекают 4 августа. По срокам почти совпадает.

Создание "топливного и логистического коллапса" в европейской части территории РФ в результате системного разрушения ключевых российских НПЗ и нефтяной инфраструктуры. В пользу этой версии говорит тот факт, что Зеленский анонсировал эту спецоперацию сразу после доклада и.о. главы СБУ Евгения Хмары относительно плана "дальнобойных санкций" и "санкций средней дальности". В украинской политической терминологии под этим формулированием традиционно подразумевают физическое уничтожение критических объектов экономики РФ.

Но тогда возникает другой вопрос: почему это поручено именно СБУ?

Оба вышеуказанных варианта предполагают дипстрайки и миддлстрайки. Такие удары по территории РФ и по оккупированным территориям осуществляют не только СБУ, но также СБС, ГУР МО Украины, Воздушные Силы ВСУ. Возможно, СБУ будет разработчиком и координатором такой спецоперации? Хотя по логике и общей практике военного менеджмента общее планирование и координацию таких операций должен осуществлять Генеральный штаб ВСУ.

Поскольку речь идет о спецоперации СБУ, также есть ожидание, что это может быть что-то наподобие операции "Паутина". Такой вариант тоже нельзя исключать. Однако такие проекты, как операция "Паутина", вряд ли могут принудить Россию к мирным переговорам.

Так что интрига и определенная загадка относительно этой 40-дневной спецоперации все же сохраняется. И на всякий случай стоит учитывать, что ответом Кремля на эту спецоперацию может быть не только согласие на мирные переговоры. Также следует понимать, что даже в идеальном сценарии, если Кремль и согласится на мирные переговоры, то не через 40 дней, а значительно позже, и произойдет это не публично, так, чтобы это не выглядело как уступка России и тем более как поражение.

И напоследок отмечу, что с символической точки зрения стоило бы определить 50-дневный срок для этой спецоперации. Тогда ее завершение пришлось бы как раз к годовщине встречи Путина и Трампа в Анкоридже.