СБУ уразила аеродром "Саки" в Криму: п'ять влучань по ангарах із винищувачами

Фото: СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що в межах 40-денної операції впливу на РФ було завдано удару по інфраструктурі аеродрому, зокрема по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари. За попередньою інформацією, там могли перебувати винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після одного з ударів зафіксовано пожежу в ангарі, де знаходився Су-30СМ.

У СБУ зазначають, що такі операції спрямовані на знищення військового потенціалу російських окупаційних сил як на фронті, так і в тилу.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни. Глава держави відзначив, що СБУ впродовж останніх місяців демонструє високі показники захисту українських позицій на фронті завдяки застосуванню безпілотних систем різних типів.

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