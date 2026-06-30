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30 июня 2026, 17:59

Силы обороны поразили железнодорожный и автомобильные мосты в Крыму и Запорожье

30 июня 2026, 17:59
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Фото: Генштаб ВСУ
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Подразделения Сил обороны Украины 29 июня и ночью на 30 июня поразили автомобильный мост в районе временно захваченного Азовского Запорожской области, железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму и другие важные объекты российских оккупантов

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Эти объекты противник использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", - отметили в Генштабе.

Результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражены российские пункты управления беспилотниками в районах Веселой Лопаны Белгородской области, Комара Донецкой области, Мирного, Лугового и Скалок Запорожской области.

Также поражен командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край РФ), подтверждены уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. кубометров, повреждение еще девяти резервуаров общим объёмом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные операции Сил обороны являются ответом на затягивание Россией войны и обстрелы украинских городов и общин.

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