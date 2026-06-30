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30 июня 2026, 09:35

В Крыму после взрывов загорелась Сакская ТЭЦ: что известно

30 июня 2026, 09:35
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Фото: соцсети
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Во временно оккупированном Крыму после серии взрывов произошел масштабный пожар на Сакской теплоэлектроцентрали

Об этом сообщает телеграмма-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые данные, передает RegioNews.

Отмечается, что объект получил значительные повреждения. В частности, главный корпус ТЭЦ полностью сгорел, один из топливных резервуаров уничтожен, еще один поврежден.

По словам очевидцев, дым из труб станции не фиксируется, а сама теплоэлектроцентраль, вероятно, не работает.

Как известно, в ночь на 28 июня на территории ТЭЦ раздалось около 16 взрывов, после чего возник пожар.

Сакская ТЭЦ обладает электрической мощностью 149,4 МВт и тепловой мощностью 138 Гкал/час и является одним из ключевых источников теплоснабжения в регионе.

После инцидента в Саках и Сакском районе введены графики отключения электроэнергии.

Напомним, ранее военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.

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