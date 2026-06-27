СБУ вторично ударила по нефтеперекачивающей станции в РФ

фото СБУ, надане Українській правді

Воины "Альфа" СБУ нанесли удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Ранее, еще 10 июня, СБУ ударили по этой же станции впервые

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Предварительно беспилотники СБУ попали в технические здания объекта. После этого на территории линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" произошла детонация.

Отмечается, что эта станция является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители. В частности, оттуда транспортируют дизельное топливо в московский кольцевой нефтепродуктовод.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации на стратегических объектах России, обеспечивающих функционирование ее военной экономики. Враг должен ощутить последствия своей агрессии не только на поле боя, но и в собственном бюджете, логистике и экспортных доходах. Каждый пораженный объект - это уменьшение ресурсов для ведения войны и более высокая цена, которую кремль вынужден платить за продление агрессии", - говорят в СБУ.

Напомним, каналы россиян утром 27 июня сообщают о взрывах в Волгограде. Местный губернатор подтвердил "прилеты".