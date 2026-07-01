"Ганебна історія": Сирський висловився про скандал у полку "Скеля"

Фото: Генштаб ЗСУ

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

За словами Сирського, щодо зафіксованих випадків раніше вже проводилися службові перевірки, до яких були залучені Військова служба правопорядку та Військовий омбудсмен.

"Ну, звичайно, це ганебна історія, те що вона існує взагалі в Збройних силах, в воюючій країні. Коли ці випадки були підняті в журналістському розслідуванні... До речі, щодо них уже проводилося розслідування. Це відбувалося взимку. Коли з'явилася ця інформація, звичайно, у нас працювали і Військова служба правопорядку, і Військовий омбудсмен, і ми з ним підтримували взаємодію та забезпечували її роботу", – сказав головнокомандувач.

За результатами розслідувань було відкрито низку кримінальних проваджень, які наразі перебувають у роботі. Він зазначив, що під час попередніх перевірок частину військовослужбовців, яких підозрювали у порушеннях або деструктивній поведінці, перевели до інших підрозділів.

Також Сирський підкреслив, що командування намагалося усунути виявлені проблеми, однак нові повідомлення свідчать про необхідність додаткової перевірки. Для цього була направлена чергова комісія.

Водночас головнокомандувач закликав не узагальнювати ситуацію на весь підрозділ, зазначивши, що "Скеля" є бойовим полком, який виконує завдання на найскладніших ділянках фронту та має значний бойовий досвід.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

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