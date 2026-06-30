Под угрозой отстранения Смелянский отчитался за 10 лет работы в "Укрпочте"

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Игорь Смелянский после решения НБУ об его профессиональной непригодности обнародовал итоги своей работы в "Укрпочте". Речь идет о результатах за последние 10 лет руководства компанией

Список достижений Смелянский опубликовал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, в 2016 году "Укрпочте" прогнозировали банкротство в течение 6-8 месяцев, однако компания продолжила работу, вышла на прибыльность и начала масштабное обновление инфраструктуры.

Смелянский также заявил, что за 10 лет работы в отношении него или компании не было доказано фактов коррупции.

Среди финансовых показателей он отметил рост доходов "Укрпочты" с 4,6 млрд. грн. в 2016 году до 13,1 млрд. грн. в 2025 году. Средняя заработная плата работников, по его словам, выросла с 2200 грн до 17335 грн, а большинство персонала перешло на полную занятость.

Он также отметил, что уровень цифровизации существенно вырос: если в 2016 году компьютерами было оборудовано около 20% отделений, то сейчас все. Отправления получили круглосуточный треккинг.

По словам Смелянского, компания сократила сроки доставки, в том числе все больше отправлений между городами доставляются на следующий день.

Отдельно он сообщил об обновлении автопарка: средний возраст автомобилей уменьшился с 18 до около шести лет, несмотря на потерю более 430 транспортных средств из-за полномасштабной войны.

Также он заявил об усилении позиций "Укрпочты" в международной доставке – компания, по его словам, занимает более 50% рынка международных отправлений и работает с более чем 660 тысячами точек выдачи в мире.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк заявил, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский не отвечает требованиям для руководителя компании, оказывающей финансовые и платежные услуги. Поэтому НБУ требует отстранить его от должности.