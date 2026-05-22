22 мая 2026, 22:48

"Кришевание" порноофисов: четверо топ-чиновников полиции вышли из СИЗО под миллионные залоги

Фото: Общественное Новости/Алексей Арунян
Четверо топ-чиновников полиции из Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской, подозреваемых в "крышении" сети "порноофисов", вышли на свободу под залог

Об этом сообщает Общественное , передает RegioNews .

"Под залог вышли: второй заместитель Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Яцюк. Суд назначил ему залог в размере 5 миллионов гривен. Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Андрей Ткачик. Суд назначил ему залог в размере 5 миллионов гривен. Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Сергей Безпалько. Суд назначил ему залог в размере 7 миллионов гривен. Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Илья Гулеватый. Суд назначил ему залог в размере 1 миллиона 164 тысяч гривен", — говорится в сообщении "Суспільному".

По решению суда теперь они должны появляться по первому вызову следователя и прокурора, сдать паспорта и носить электронный браслет.

Под арестом остался эксводий автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" Владимир Воробей. Ему суд назначил залог в размере 8 миллионов гривен.

Напомним, что по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых " порноофисов ".

Ранее у топ-чиновников региональных подразделений полиции, задержанных за "крышевание" схемы с откровенным контентом, изъяты элитный автопарк , швейцарские часы, оружие и наличные деньги в сумме более 22,6 млн грн.

Генпрокурор сообщил, что в Украине разоблачена коррупционная схема в системе Нацполиции, которая действовала в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По версии следствия, руководство территориальных подразделений полиции могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов" – помещений, где незаконно производили и распространяли через интернет порнографическую продукцию.

