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30 червня 2026, 10:51

Під загрозою відсторонення Смілянський відзвітував за 10 років роботи в "Укрпошті"

30 червня 2026, 10:51
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Фото: з відкритих джерел
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Ігор Смілянський після рішення НБУ щодо його професійної непридатності оприлюднив підсумки своєї роботи в "Укрпошті". Йдеться про результати за останні 10 років керівництва компанією

Перелік досягнень Смілянський опублікував у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, у 2016 році "Укрпошті"прогнозували банкрутство протягом 6-8 місяців, однак компанія продовжила роботу, вийшла на прибутковість і розпочала масштабне оновлення інфраструктури.

Смілянський також заявив, що за 10 років роботи щодо нього чи компанії не було доведених фактів корупції.

Серед фінансових показників він відзначив зростання доходів "Укрпошти" з 4,6 млрд грн у 2016 році до 13,1 млрд грн у 2025 році. Середня заробітна плата працівників, за його словами, зросла з 2 200 грн до 17 335 грн, а більшість персоналу перейшла на повну зайнятість.

Він також зазначив, що рівень цифровізації суттєво зріс: якщо у 2016 році комп’ютерами було обладнано близько 20% відділень, то нині – всі. Відправлення отримали цілодобовий трекінг.

За словами Смілянського, компанія скоротила строки доставки, зокрема дедалі більше відправлень між містами доставляються наступного дня.

Окремо він повідомив про оновлення автопарку: середній вік автомобілів зменшився з 18 до близько шести років, попри втрату понад 430 транспортних засобів через повномасштабну війну.

Також він заявив про посилення позицій "Укрпошти" в міжнародній доставці – компанія, за його словами, займає понад 50% ринку міжнародних відправлень і працює з більш ніж 660 тисячами точок видачі у світі.

Нагадаємо, минулого тижня Національний банк заявив, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський не відповідає вимогам для керівника компанії, яка надає фінансові та платіжні послуги. Через це НБУ вимагає відсторонити його від посади.

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Укрпошта НБУ Ігор Смілянський звіт компанії посада
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