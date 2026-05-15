15 мая 2026, 12:22

"Пленки Миндича": в НБУ подтвердили визиты Василия Веселого

Национальный банк прокомментировал ситуацию вокруг так называемых "пленок Миндича" и возможного влияния фигуранта записей Василия Веселого на Sense Bank

Об этом идет речь в материале ZN.UA, передает RegioNews.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что пока регулятор не имеет подтвержденной информации о каком-либо влиянии Веселого на деятельность банка.

"Мне ничего не известно о каком-то влиянии Василия Веселого. Если такие факты задокументированы, они должны быть расследованы", – отметил Пышный.

В то же время в Нацбанке подтвердили, что проверки в Sense Bank продолжаются.

Отдельное внимание вызвал вопрос о возможных контактах Веселого с НБУ. Сначала Пышный заявил, что Василий Веселый "в Национальном банке не бывает" и лично в него не приходил.

Однако после дополнительной проверки Нацбанк сообщил ZN.UA, что в 2024 году Веселый дважды посещал НБУ для встреч с сотрудниками наблюдательного блока.

Как известно, по данным СМИ, глава НБУ Андрей Пышный не пришел 6 мая на заседание ВСК по делу "Мидас" из-за якобы "срочной командировки". В то же время, несколько источников в Нацбанке утверждали, что господин Пышный в тот день проводил совещания в НБУ.

Напомним, "Украинская правда" опубликовала очередную серию так называемых "пленок Миндича". В них, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису Президента лиц на государственный Sense Bank. В частности, в опубликованном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый, назначенный внештатным советником руководителя финучреждения, называл желаемых членов наблюдательного совета банка.

Кто такой Василий Веселый

Василий Веселый – украинский юрист и предприниматель, имя которого стало публично известно после журналистских расследований, связанных с так называемыми "пленками Миндича".

По данным СМИ, Веселого называли "смотрящим" за Sense Bank, а также упоминали в контексте встреч с бизнесменом Александром Цукерманом и визитов в закрытый комплекс на Трухановом острове, где якобы собирались фигуранты записей.

Карьеру Василий Веселый начинал в системе юстиции – в 2004-2005 годах работал в Львовском областном управлении юстиции. Затем перешел в коммерческий сектор, а в 2014 году занимал должность коммерческого директора Укрпочты.

В 2016 году основал компанию Киевподземдорстрой, которая занимается строительством и ремонтом подземных инженерных коммуникаций.

Также Веселый имел небольшие частицы в нескольких обществах, был помощником народных депутатов от политических сил "За единую Украину" и "Народный фронт", а в 2018 году его имя упоминалось в СМИ как потенциального покупателя телеканала ZIK, который позже перешел под контроль окружения Виктор Медведчук.

С 2024 года Василий Веселый является внештатным советником правления государственного Sense Bank, который до национализации работал под брендом "Альфа-Банк".

После публикации первых частей "пленок Миндича" председатель правления Sense Bank Алексей Ступак заявил, что Веселый больше там не работает после смены состава наблюдательного совета в октябре 2025-го.

