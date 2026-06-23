НБУ требует отстранить Смелянского от руководства "Укрпочты"

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Национальный банк заявил, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский не отвечает требованиям для руководителя компании, предоставляющей финансовые и платежные услуги. Поэтому НБУ требует отстранить его от должности

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанк, передает RegioNews.

Соответствующее решение принял комитет по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры.

В течение двух месяцев уполномоченный орган "Укрпочты" должен назначить нового руководителя, отвечающего требованиям профессиональной пригодности.

Регулятор отмечает, что оценка Смелянского проводилась по результатам наблюдательных действий по деятельности компании в 2023-2026 годах. За этот период НБУ неоднократно применял к "Укрпочте" письменные оговорки и штрафы за нарушения в сфере платежных услуг и финансового мониторинга, а также из-за недостатков систем управления рисками и внутреннего контроля.

По итогам собеседования и анализа материалов квалификационная комиссия пришла к выводу, что у руководителя нет достаточных знаний законодательства и опыта его надлежащего применения, необходимых руководителя предоставлятеля финансовых платежных услуг.

В частности, в 2024-2026 годах НБУ налагал на "Укрпочту" ряд штрафов за нарушение в сфере финансового мониторинга, платежных операций и корпоративного управления. Последний штраф был вынесен в июне 2026 года.

Также в НБУ напомнили, что по итогам первого квартала 2026 года "Укрпочта" зафиксировала чистый убыток 204,8 млн. грн., а ее выручка и собственный капитал уменьшились.

Что известно об главе "Укрпочты"

Игорь Смилянский – украинский топ-менеджер, генеральный директор АО "Укрпочта" с 2016 года.

Родился 21 января 1975 года в Белгороде-Днестровском. Окончил Белгород-Днестровскую общеобразовательную школу №1 с золотой медалью.

В 1992 году поступил в Одесский государственный экономический университет на факультет международного маркетинга, где проучился три года.

В 1995 году вместе с родителями переехал в США и получил американское гражданство.

Имеет образование в сфере бизнеса и финансов, работал в международных аудиторских и консалтинговых компаниях (в частности, KPMG и Boston Consulting Group).

Смелянский неоднократно резко реагировал на критику в соцсетях, используя эмоциональные или иронические формулировки. Это вызывало дискуссии по поводу стиля его публичной коммуникации и пределов допустимого поведения для руководителя государственной компании.

В начале февраля 2026 года гендиректор "Укрпочты" назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа – 600 млн грн.