Скандал в Нацполиции: руководство отстранило чиновников из-за подозрений во взяточничестве

В Национальной полиции Украины 20 мая отстранили от исполнения служебных обязанностей должностных лиц полиции, фигурирующих в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews .

Речь идет о сотрудниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.

Глава Нацполиции инициировал служебное расследование, в рамках которого четырех чиновников отстранили от службы. После завершения проверки по ним обещают принять кадровые решения.

В Нацполиции заявили, что полностью способствуют следствию и заинтересованы во всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Там также подчеркнули, что очищение системы от неблагополучных работников остается одним из ключевых приоритетов ведомства.

Напомним, что 20 мая топ-чиновников региональных подразделений полиции , задержанных за "крышевание" схемы с откровенным контентом, изъяты элитный автопарк, швейцарские часы, оружие и наличные деньги в сумме более 22,6 млн грн.