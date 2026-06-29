Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В 22.37 в службу спасения поступило сообщение о том, что во время купания в озере пропал под водой 15-летний парень.

С помощью спасательной лодки чрезвычайники проводили обследование акватории озера и поиски подростка.

В час ночи 28 июня тело погибшего подростка нашли, вытащили на берег и передали работникам полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали трагедии.

Напомним, на Буковине отца и троих детей, которых искали сутки на реке Днестр, нашли мертвыми.