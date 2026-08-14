Фото: ОВА

Ранним утром 14 августа российские войска нанесли удар двумя реактивными БпЛА по частному дому в Буринской громаде Конотопского района

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате попаданий возник пожар, дом потерпел масштабные разрушения.

К сожалению, погибла 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди них – отец и бабушка погибшего мальчика, которых госпитализировали с тяжелыми ожогами.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 39 обстрелов по 28 населенным пунктам Сумской области. Погибла женщина, еще пять человек получили ранения.