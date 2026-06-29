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29 червня 2026, 12:50

В Україні за місяць потонули 123 людини, серед них – 33 дитини

29 червня 2026, 12:50
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Фото: ДСНС Буковини
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За останній місяць в Україні на водоймах загинули 123 людини, серед яких 33 дитини

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що лише за минулу добу вода забрала життя 16 людей, зокрема трьох дітей.

У ДСНС закликали громадян не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку біля водойм та наголосили, що безпечний відпочинок починається з відповідального ставлення до власної безпеки.

"Не ігноруйте правила безпеки на воді. Не втрачайте пильність. Бережіть себе та своїх близьких. Адже інколи одна хвилина необережності може коштувати життя", – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, минулого тижня на річці Дністер в Чернівецькій обалсті зникли четверо людей, серед них троє дітей. До пошуків залучено рятувальників ДСНС, поліцію з безпілотниками та службовим собакою, медиків, а також місцевих жителів із човнами.

Раніше в Тернополі на пляжі "Циганка" сталася трагічна подія – під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина. За попередньою інформацією, неповнолітня мешканка Скалатської громади відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання дівчина зайшла у воду та зникла з поля зору друзів.

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