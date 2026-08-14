Дом на дочь, Prado на мать: что нашли журналисты у семьи главы Хозсуда Киева

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Глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босой живет в частном доме в Лесниках под Киевом, оформленном на его дочь, а пользуется Toyota Land Cruiser Prado 2025 года, записанным на мать-пенсионерку. Эти активы отсутствуют в декларациях судьи

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, Босой возглавляет Хозяйственный суд Киева с 2023 года. До этого он несколько лет был заместителем председателя суда, а раньше работал судьей.

Широкой публике Босый стал известен после обнародования так называемых "пленок Вовка". На записях, по данным журналистов, Вовк упоминал "Босого Вадика" в контексте дела Игоря Коломойского. Впоследствии судья Босый удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины относительно невзыскания с олигарха 9 млрд грн по банковским гарантиям.

Дом в Лесниках

Журналисты установили, что Босый проживает в частном доме в Лесниках. По оценке Bihus.Info, его рыночная стоимость может составить около $350 тысяч без учета ремонта.

Дом оформлен на дочь судьи Ирину. По данным расследования, в 2024 году она приобрела земельный участок, а в 2026-м зарегистрировала на нем дом. В то же время спутниковые снимки, проанализированные журналистами, свидетельствуют, что дом уже был на участке на момент его приобретения.

Bihus.Info также отмечает, что официальные доходы и сбережения дочери, по данным журналистов, не объясняют стоимость недвижимости.

Кроме того, на дочь Босого оформлена квартира площадью более 100 квадратных метров на Печерске. По данным расследователей, ее подарила бабушка – мать судьи. Журналисты не нашли у нее официальных доходов, сопоставимых со стоимостью такой недвижимости.

Квартира в премиальном ЖК

Еще одна квартира в Печерске, в жилом комплексе Jack House, оформлена на жену судьи.

По данным Bihus.Info, она инвестировала в квартиру еще на этапе строительства в 2017 году, когда не имела официальных доходов, сопоставимых со стоимостью жилья. В тот момент женщина была разведена с Босим, поэтому судья не отмечал ее в своей декларации.

Квартиру от застройщика она получила в 2018 году, но официально оформила на себя в 2019 году. Журналисты обращают внимание, что в 2018 году Босой проходил оценку в Высшей квалификационной комиссии судей. После положительного решения ВККС его бывшая жена оформила на себя квартиру и паркоместа, которые раньше были записаны на ее мать. После этого Босой снова указал женщину в декларации как жену.

Prado на мать-пенсионерку

По наблюдениям журналистов, Босой передвигается на Toyota Land Cruiser Prado 2025 выпуска в премиальной комплектации. Автомобиль приобрели в прошлом году и оформили на мать судьи, которая является пенсионеркой.

Стоимость такого автомобиля в салоне может достигать около $70 тысяч.

Bihus.Info отмечает, что в последние десять лет Босой регулярно пользовался автомобилями, оформленными на своих родителей.

Журналисты пытались получить от судьи объяснения по поводу активов его семьи. Однако Босый не стал комментировать эти вопросы, а на официальный запрос не ответил.

Напомним, семья бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Украины Владимира Карабаня за последние годы приобрела в собственность имущества, общая стоимость которого может превышать 2,5 млн. долларов США.

По данным журналистов, среди приобретенного – квартиры в элитных жилых комплексах Киева, имение в пригороде столицы, дорогие автомобили и более трех десятков паркомест.