Фото: ГСЧС

Трагический случай произошел 28 июня в селе Шипинцы в Черновицком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Компания из пятерых подростков находилась в воде на реке Прут. Во время купания один из них – 16-летний житель поселка Лужаны – пропал под водой.

В 20:54 водолазы обнаружили тело пропавшего подростка. Его нашли на глубине 3,5 метра и на расстоянии около 20 метров от предполагаемого места утопления. Тело погибшего подняли на берег и передали сотрудникам полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Еще одному парню из компании медики, прибывшие на вызов, оказали помощь из-за слишком длительного пребывания в холодной воде.

Напомним, 27 июня во Львовской области во время купания в озере утонул 15-летний парень. Тело погибшего подростка обнаружили ночью.