После атаки РФ в Украине фиксируют обесточивание в шести областях

Иллюстративное фото: ДТЭК

В результате российского удара на утро зафиксированы новые обесточения в шести областях Украины. Речь идет о Сумской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отметили, что там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей.

Также сообщается, что потребление электроэнергии в стране растет. По состоянию на 09:30 29 июня оно было на 7,4% выше предыдущего дня.

Энергетики призывают граждан перенести активное пользование электроэнергией на дневные часы – с 10:00 до 16:00 и уменьшить потребление в вечерний период с 16:00 до 23:00.

Напомним, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.