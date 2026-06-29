11:18  29 июня
Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
09:42  29 июня
В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто
09:14  29 июня
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 11:29

После атаки РФ в Украине фиксируют обесточивание в шести областях

29 июня 2026, 11:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ДТЭК
Читайте також
українською мовою

В результате российского удара на утро зафиксированы новые обесточения в шести областях Украины. Речь идет о Сумской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отметили, что там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей.

Также сообщается, что потребление электроэнергии в стране растет. По состоянию на 09:30 29 июня оно было на 7,4% выше предыдущего дня.

Энергетики призывают граждан перенести активное пользование электроэнергией на дневные часы – с 10:00 до 16:00 и уменьшить потребление в вечерний период с 16:00 до 23:00.

Напомним, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ атака обстрелы отключения света электричество
Удар по предприятию в Днепре: семеро раненых
29 июня 2026, 11:37
Харьковщина под ударами РФ: погибли два человека, 26 пострадали
29 июня 2026, 08:52
Россияне атаковали Полтавщину беспилотниками: разрушена АЗС, обесточена громада
29 июня 2026, 08:45
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Полиция открыла дело против "ведьмы" Марии Тихой и "мага" Велиара
29 июня 2026, 16:24
Удар КАБ по Харькову: есть погибший, раненый и поврежденный трамвай
29 июня 2026, 15:59
За эксминистра Галущенко внесли 150 миллионов залога: кто платил
29 июня 2026, 15:54
НАБУ завершило расследование по делу депутата Анны Скороход
29 июня 2026, 15:45
ВАКС избрал меру пресечения для депутата Сергея Кузьминых
29 июня 2026, 15:40
На Львовщине водитель иномарки насмерть сбил человека и скрылся
29 июня 2026, 15:20
День вышиванки планируют сделать государственным праздником после инициативы ОО "Захист Держави"
29 июня 2026, 15:15
В Киевской области маленький ребенок съел яд для крыс
29 июня 2026, 14:55
В Ровенской области 19-летний мотоциклист "разбился" на асфальте
29 июня 2026, 14:40
В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью
29 июня 2026, 14:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »