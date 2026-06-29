Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 июня РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 82 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком.