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29 червня 2026, 11:29

Після атаки РФ в Україні фіксують знеструмлення у шести областях

29 червня 2026, 11:29
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Ілюстративне фото: ДТЕК
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Внаслідок російського удару на ранок зафіксовано нові знеструмлення у шести областях України. Йдеться про Сумську, Донецьку, Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Полтавську області

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

В компанії зазначили, що там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

Також повідомляється, що споживання електроенергії в країні зростає. Станом на 09:30 29 червня воно було на 7,4% вищим, ніж попереднього дня.

Енергетики закликають громадян перенести активне користування електроенергією на денні години – з 10:00 до 16:00, та зменшити споживання у вечірній період з 16:00 до 23:00.

Нагадаємо, в ніч на 29 червня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

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