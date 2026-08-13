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13 августа 2026, 12:52

$10 тысяч за отсрочку: в Киеве мужчин фиктивно оформляли "учителями"

13 августа 2026, 12:52
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин в частных лицеях для получения отсрочки от мобилизации

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, за оформление на должность "учителя" мужчины платили $10 тысяч, а в дальнейшем ежемесячно – еще около $700.

На бумаге мужчин оформляли педагогами – учителями физики, математики, искусства, технологий и начальных классов. На самом деле, они не проводили уроков и почти не появлялись в учебных заведениях.

После оформления работникам выдавались справки о месте работы, которые они подавали в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации. Заработную плату им начисляли, однако полученные средства они должны возвращать лицеям.

Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство, мужчины примерно раз в два месяца приезжали в заведения и заполняли необходимые документы. Также через Telegram им присылали готовые учебно-методические материалы, загружаемые ими на образовательные платформы, имитируя преподавательскую деятельность.

Правоохранители задокументировали не менее 20 случаев такого трудоустройства. В общей сложности подозрения получили 25 человек.

По данным полиции, схему организовали владельцы и руководители нескольких частных учебных заведений. Координировала деятельность группы соучредительница одного из лицеев. Ее сын по версии следствия искал потенциальных "клиентов", а руководители других заведений оформляли их на педагогические должности.

11 августа правоохранители провели 53 обыска в частных учебных заведениях, по местам жительства и автомобилях фигурантов в Киеве и Киевской области. Изъяли деньги, документы, компьютерную технику, печать лицеев и черновые записи.

Пятеро представителей частных лицеев задержали. Им сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.

Еще более 20 "педагогов" от 26 до 50 лет получили подозрения за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Правоохранители устанавливают других людей, которые могли воспользоваться услугами схемы, а также всех причастных к ее организации. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области судили инспектора пограничной службы. Он организовал схему уклонения от мобилизации. По меньшей мере, пять человек воспользовались "услугами". С каждого клиента пограничник получал по 5 тысяч долларов.

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