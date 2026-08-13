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13 августа 2026, 13:57

На щите: в Украину вернули тела 261 погибшего украинского военного

13 августа 2026, 13:57
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Фото: Telegram/Координационный штаб
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В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

После возвращения тела доставят в специализированные государственные учреждения, где их передадут правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС.

В украинской стороне также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Напомним, ранее Коордштаб заявил, что Россия активизировала кампанию дезинформации по обменам военнопленными, публикуя списки якобы готовых обменять украинцев и обвиняя Украину в нежелании проводить обмены.

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Украина война военные тела погибших репатриация Координационный штаб
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