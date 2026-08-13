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13 августа 2026, 12:38

"Цель абсолютно гражданская": Зеленский об ударе РФ по поезду на Одесщине

13 августа 2026, 12:38
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Фото: ГСЧС Одесщины
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Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по пассажирскому поезду в Одесской области был нанесен по гражданской цели. По его словам, оператор дрона не мог не знать, что в поезде находятся люди

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Зеленского, в поезде находились 340 человек.

"Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. Триста сорок человек было в поезде", – отметил президент.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также президент сообщил, что ночью российские войска атаковали 11 регионов Украины, применив более 130 ударных дронов.

"Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей", – заявил Зеленский.

Он отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и давления на Россию.

"Нужно больше помощи по ПВО, больше давления на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе", – подчеркнул президент.

Напомним, в четверг, 13 августа, российские военные ударили реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области. В результате вражеской атаки погибли двое железнодорожников – машинист и его помощник. Спасатели эвакуировали 317 человек, среди них 67 детей.

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