В Лавре установили бюст Ивана Мазепы: заявление Зеленского

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Киево-Печерской лавре будет стоять бюст гетмана Ивана Мазепы

Об этом глава государства сказал, выступая по случаю Дня Конституции Украины, передает RegioNews.

По словам Зеленского, это решение является "исправлением исторической несправедливости" и знаком благодарности выдающемуся украинскому государственному деятелю.

Президент отметил, что Россия на протяжении веков пыталась дискредитировать фигуру Мазепы, однако эти нарративы неправдивы.

Зеленский напомнил, что во времена гетмана Киево-Печерская лавра активно развивалась и приобрела свой архитектурный вид.

Глава государства также добавил, что фигура Мазепы заслуживает полноценного памятника в столице, и предложил место для него на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, где Ленин упал, там будет крепко стоять Мазепа", – подытожил глава государства.

Как известно, памятник Ленину на Бессарабке активисты свергли в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор место оставалось пустым, а вокруг его будущего шли дискуссии.