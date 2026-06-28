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28 июня 2026, 15:57

В Лавре установили бюст Ивана Мазепы: заявление Зеленского

28 июня 2026, 15:57
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Киево-Печерской лавре будет стоять бюст гетмана Ивана Мазепы

Об этом глава государства сказал, выступая по случаю Дня Конституции Украины, передает RegioNews.

По словам Зеленского, это решение является "исправлением исторической несправедливости" и знаком благодарности выдающемуся украинскому государственному деятелю.

Президент отметил, что Россия на протяжении веков пыталась дискредитировать фигуру Мазепы, однако эти нарративы неправдивы.

Зеленский напомнил, что во времена гетмана Киево-Печерская лавра активно развивалась и приобрела свой архитектурный вид.

Глава государства также добавил, что фигура Мазепы заслуживает полноценного памятника в столице, и предложил место для него на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, где Ленин упал, там будет крепко стоять Мазепа", – подытожил глава государства.

Как известно, памятник Ленину на Бессарабке активисты свергли в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор место оставалось пустым, а вокруг его будущего шли дискуссии.

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