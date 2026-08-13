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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
13 августа 2026, 13:30

Должны готовиться или о больших и маленьких запасах горючего

13 августа 2026, 13:30
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Очень показательным был июльский «мини-кризис» на рынке горючего. В отличие от весенней, в течение нескольких «жарких» дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит и это, несмотря на очень солидные объемы поставок
Очень показательным был июльский «мини-кризис» на рынке горючего. В отличие от весенней, в течение нескольких «жарких» дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит и это, несмотря на очень солидные объемы поставок
Фото из открытых источников
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Сейчас все хорошо, но по поводу дальнейших сценариев есть куча вопросов. Если сжато, то надо рассчитывать на хуже (а надеяться на лучшее, конечно).

Вопрос не в том, как и когда договорятся США и Иран. Это больше вопрос цены. Для нас же актуален вопрос наличия горючего. И в осенне-зимний период оно может сильно обостриться.

Почему главным образом мы имели недавние проблемы с горючим? Враг постепенно отрезает нам Юг. Это тройной удар: уменьшение каналов поставки горючего, увеличение потребления от переориентации "морского" экспорта на "колеса", увеличение погрузки и уменьшение пропускной способности границы для импорта горючего.

Последние новости таковы: новые атаки по мосту в Маяках (трасса с Рени на "большую землю") и удар реактивным "шахедом" по цистерне с маслом на той же трассе. Я думаю, при планировании стратегии нефтепродуктообеспечения на ближайшие месяцы о Юге лучше забывать (если там что-нибудь будет работать, это будет приятным бонусом).

Это означает, что вся нагрузка упадет на максимально перегруженную сухопутную границу. Это все говорит о том, что система становится менее диверсифицированной с соответствующими рисками – от военных до польских фермеров.

Что нужно уже делать?

Нам нужны запасы. И не просто запасы, а децентрализованные.

Пока что правительство занимается лишь идеей создания системы минимальных запасов нефтепродуктов силами топливных компаний и, по имеющейся информации, планирует запуск проекта с 1 октября.

Отрасль категорически против. Ну оно реально странно выглядит: сейчас правительство озабочено разбитыми складами продовольственных сетей и маркетплейсов, разрабатывают меры помощи, и одновременно планируют заставить "топливников" делали запасы нефтепродуктов на своих складах.

Вопрос первый: где хранить? Я не знаю ни одной уцелевшей нефтебазы на Левобережье. В целом по стране, я думаю, нет стационарной нефтебазы, куда с начала войны не прилетало.

Во-вторых, уже атакуют не только нефтебазы, но и АЗС с бензовозами. Кто защитит и компенсирует урон? И если у розничных сетей есть хотя бы частичное хранение в подземных резервуарах на АЗС, то у оптовиков нет. Им придется либо сразу уходить с рынка (таможня не оформит импорт при отсутствии подтвержденных запасов), либо ждать удара по хранилищам и уже потом покидать рынок из-за убытков. Поставщиков станет меньше, это опять-таки удар по способности поставлять горючее, потому что вместе отца бить легче (украинская пословица, кстати, нужно пользоваться).

Выход один – хранение в подземных хранилищах. Вроде бы такую работу уже ведет и государство, и частные игроки. В то же время строительство такой инфраструктуры по меньшей мере вдвое дороже наземных резервуаров, но пока нет государственной поддержки хотя бы на уровне либерализации и ускорения согласования проектной документации, не говоря уже о льготном кредитовании и других стимулах.

И тут снова о децентрализации. Может, кто-то там в правительстве или выше грезит большими хранилищами, но не надо забывать, что это уже цель, на которую можно и несколько ракет не пожалеть. А вот если каждый импортер построит свои небольшие хранилища на 3-4-5-10 тыс. кубометров, это будет гораздо более устойчивая конструкция. Но в любом случае нужно понимать, что скоро это не будет, полтора-два года, если начать сегодня.

Что вполне реально сделать, это коммуникировать необходимость создания запасов у граждан, муниципальных учреждений и организаций, частных компаний. Распыленный запас среди потребителей позволит предотвратить ажиотаж и чрезмерную мгновенную нагрузку на систему поставок в случае кризисной ситуации. Потому что у нас как только какой-то "ахтунг" все одновременно бегут на заправку с полным багажником канистр и бочонков, передавая панику дальше по цепи. Создание запаса "на руках" поможет этого избежать и уделит время для преодоления непредсказуемой ситуации.

Важно, что горючее может долго сохраняться, так что эта "инвестиция" не пропадет.

В последние годы мы прошли уже не одно испытание и всегда были свои сюрпризы. Среди последних – прошлая зима. В 2022 году мы тоже преодолели настоящий кризис без моря. Должен сделать выводы и подготовиться, чтобы пройти это спокойнее, без надрыва и ненужных затрат своего ресурса. Он еще нам понадобится.

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экономика АЗС бензин
 
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