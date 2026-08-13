Должны готовиться или о больших и маленьких запасах горючего

Очень показательным был июльский «мини-кризис» на рынке горючего. В отличие от весенней, в течение нескольких «жарких» дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит и это, несмотря на очень солидные объемы поставок

Очень показательным был июльский «мини-кризис» на рынке горючего. В отличие от весенней, в течение нескольких «жарких» дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит и это, несмотря на очень солидные объемы поставок

Фото из открытых источников

Сейчас все хорошо, но по поводу дальнейших сценариев есть куча вопросов. Если сжато, то надо рассчитывать на хуже (а надеяться на лучшее, конечно).

Вопрос не в том, как и когда договорятся США и Иран. Это больше вопрос цены. Для нас же актуален вопрос наличия горючего. И в осенне-зимний период оно может сильно обостриться.

Почему главным образом мы имели недавние проблемы с горючим? Враг постепенно отрезает нам Юг. Это тройной удар: уменьшение каналов поставки горючего, увеличение потребления от переориентации "морского" экспорта на "колеса", увеличение погрузки и уменьшение пропускной способности границы для импорта горючего.

Последние новости таковы: новые атаки по мосту в Маяках (трасса с Рени на "большую землю") и удар реактивным "шахедом" по цистерне с маслом на той же трассе. Я думаю, при планировании стратегии нефтепродуктообеспечения на ближайшие месяцы о Юге лучше забывать (если там что-нибудь будет работать, это будет приятным бонусом).

Это означает, что вся нагрузка упадет на максимально перегруженную сухопутную границу. Это все говорит о том, что система становится менее диверсифицированной с соответствующими рисками – от военных до польских фермеров.

Что нужно уже делать?

Нам нужны запасы. И не просто запасы, а децентрализованные.

Пока что правительство занимается лишь идеей создания системы минимальных запасов нефтепродуктов силами топливных компаний и, по имеющейся информации, планирует запуск проекта с 1 октября.

Отрасль категорически против. Ну оно реально странно выглядит: сейчас правительство озабочено разбитыми складами продовольственных сетей и маркетплейсов, разрабатывают меры помощи, и одновременно планируют заставить "топливников" делали запасы нефтепродуктов на своих складах.

Вопрос первый: где хранить? Я не знаю ни одной уцелевшей нефтебазы на Левобережье. В целом по стране, я думаю, нет стационарной нефтебазы, куда с начала войны не прилетало.

Во-вторых, уже атакуют не только нефтебазы, но и АЗС с бензовозами. Кто защитит и компенсирует урон? И если у розничных сетей есть хотя бы частичное хранение в подземных резервуарах на АЗС, то у оптовиков нет. Им придется либо сразу уходить с рынка (таможня не оформит импорт при отсутствии подтвержденных запасов), либо ждать удара по хранилищам и уже потом покидать рынок из-за убытков. Поставщиков станет меньше, это опять-таки удар по способности поставлять горючее, потому что вместе отца бить легче (украинская пословица, кстати, нужно пользоваться).

Выход один – хранение в подземных хранилищах. Вроде бы такую работу уже ведет и государство, и частные игроки. В то же время строительство такой инфраструктуры по меньшей мере вдвое дороже наземных резервуаров, но пока нет государственной поддержки хотя бы на уровне либерализации и ускорения согласования проектной документации, не говоря уже о льготном кредитовании и других стимулах.

И тут снова о децентрализации. Может, кто-то там в правительстве или выше грезит большими хранилищами, но не надо забывать, что это уже цель, на которую можно и несколько ракет не пожалеть. А вот если каждый импортер построит свои небольшие хранилища на 3-4-5-10 тыс. кубометров, это будет гораздо более устойчивая конструкция. Но в любом случае нужно понимать, что скоро это не будет, полтора-два года, если начать сегодня.

Что вполне реально сделать, это коммуникировать необходимость создания запасов у граждан, муниципальных учреждений и организаций, частных компаний. Распыленный запас среди потребителей позволит предотвратить ажиотаж и чрезмерную мгновенную нагрузку на систему поставок в случае кризисной ситуации. Потому что у нас как только какой-то "ахтунг" все одновременно бегут на заправку с полным багажником канистр и бочонков, передавая панику дальше по цепи. Создание запаса "на руках" поможет этого избежать и уделит время для преодоления непредсказуемой ситуации.

Важно, что горючее может долго сохраняться, так что эта "инвестиция" не пропадет.

В последние годы мы прошли уже не одно испытание и всегда были свои сюрпризы. Среди последних – прошлая зима. В 2022 году мы тоже преодолели настоящий кризис без моря. Должен сделать выводы и подготовиться, чтобы пройти это спокойнее, без надрыва и ненужных затрат своего ресурса. Он еще нам понадобится.