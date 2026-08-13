Россияне ударили по рынку в Славянске: три женщины ранены
В четверг, 13 августа, в Славянске, около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной"
Об этом сообщил начальник Славянского ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Пока известно о трех раненых женщинах. Двое из них готовятся к перевозке в клинику города Днепр.
Приблизительно в то же время вражеским ударом разрушен один из мостов через реку Казенный Торец.
Напомним, в ночь на 13 августа РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 16 локациях.
Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: эвакуировали 317 пассажировВсе новости »
13 августа 2026, 11:58Оккупанты обстреляли энергообъекты на Запорожье: есть обесточивания
13 августа 2026, 11:18На Черниговщине из-за атаки БпЛА пострадал 10-летний ребенок
13 августа 2026, 10:20
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Харькове разоблачили канал нелегального оружия
13 августа 2026, 14:30На щите: в Украину вернули тела 261 погибшего украинского военного
13 августа 2026, 13:57Передавал россиянам данные о побратимах: военнослужащего "Азова" будут судить
13 августа 2026, 13:41Должны готовиться или о больших и маленьких запасах горючего
13 августа 2026, 13:30$10 тысяч за отсрочку: в Киеве мужчин фиктивно оформляли "учителями"
13 августа 2026, 12:52"Цель абсолютно гражданская": Зеленский об ударе РФ по поезду на Одесщине
13 августа 2026, 12:38В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок
13 августа 2026, 12:30В Хмельницкой области "самосуд" над детьми перерос в пытки: дело передали в суд
13 августа 2026, 12:14Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: эвакуировали 317 пассажиров
13 августа 2026, 11:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »