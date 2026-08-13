Россияне ударили по рынку в Славянске: три женщины ранены

Фото: Славянская МВА

В четверг, 13 августа, в Славянске, около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной"

Об этом сообщил начальник Славянского ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Пока известно о трех раненых женщинах. Двое из них готовятся к перевозке в клинику города Днепр.

Приблизительно в то же время вражеским ударом разрушен один из мостов через реку Казенный Торец.

Напомним, в ночь на 13 августа РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 16 локациях.