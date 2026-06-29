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29 червня 2026, 09:25

Зеленський ініціював створення Українського національного пантеону

29 червня 2026, 09:25
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Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має вшановувати визначних українців різних епох

Про це повідомила пресслужба ОП, передає RegioNews.

За словами Зеленського, документ передбачає об’єднання імен героїв, які в різні історичні періоди боролися за Україну та зробили внесок у її розвиток.

"України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє – своє – це дуже важливо, – своє право бути українцями", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ніхто й ніколи не буде наказувати, як жити Україні, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.

Український національний пантеон – загальнонаціональне місце пам’яті, де будуть вшановані найвидатніші українці, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, у державотворення та розбудову держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення літературної мови, розвитку громадянського суспільства і релігії.

Крім того, є перелік тих категорій осіб, які не можуть бути у пантеоні. Наприклад ті, щодо кого є обвинувальний вирок за вчинення кримінального порушення проти нацбезпеки і миру.

Пантеон буде загальнодоступним меморіальним комплектом і буде розташований у Києві.

Замовником його будівництва проєкт закону визначає Кабінет міністрів. Також вказано, що проєкт пантеону розроблятимуть на відкритому конкурсі.

Передбачається, що будівництво, утримання в належному стані та охорону пантеону здійснюватимуть коштом держбюджету.

Нагадаємо, 28 червня на території Києво-Печерської лаври встановили погруддя Івана Мазепи. Як наголосиу президент Зеленський, Росія протягом століть намагалася дискредитувати постать Мазепи, однак ці наративи є неправдивими.

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