Девять защитников получили звание Героя Украины, восемь – посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским
Соответствующие указы №551-559/2026 глава государства подписал 28 июня, передает RegioNews.
Звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено:
- старшему солдату Игорю Грибаню,
- старшему лейтенанту Арсену Юрченко,
- капитану Владиславу Шаповалу,
- лейтенанту Сергею Матвиевскому,
- капитану Олегу Граме,
- лейтенанту Андрею Маркиву,
- майору полиции Александру Куралеху,
- старшему лейтенанту полиции Роману Зеленскому.
Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему сержанту полиции Юрию Ильяшенко.
Как отмечается в указах президента, высокие государственные награды присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинским народам".
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