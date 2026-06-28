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28 июня 2026, 14:55

Девять защитников получили звание Героя Украины, восемь – посмертно

28 июня 2026, 14:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским

Соответствующие указы №551-559/2026 глава государства подписал 28 июня, передает RegioNews.

Звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено:

  • старшему солдату Игорю Грибаню,
  • старшему лейтенанту Арсену Юрченко,
  • капитану Владиславу Шаповалу,
  • лейтенанту Сергею Матвиевскому,
  • капитану Олегу Граме,
  • лейтенанту Андрею Маркиву,
  • майору полиции Александру Куралеху,
  • старшему лейтенанту полиции Роману Зеленскому.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему сержанту полиции Юрию Ильяшенко.

Как отмечается в указах президента, высокие государственные награды присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинским народам".

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