В Хмельницкой области "самосуд" над детьми перерос в пытки: дело передали в суд

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Прокуроры передали в суд дело 35-летней женщины из Хмельницкой области и ее несовершеннолетних подельников. Их обвиняют в хулиганстве, пытках и вовлечении детей в противоправную деятельность

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае этого года женщина посреди села собрала детей, чтобы выяснить, причастны ли ее 12-летний сын и его сверстники к повреждению имущества.

Сначала она публично оскорбляла детей, угрожала им и оказывала психологическое давление. Впоследствии, по версии следствия, действия женщины переросли в пытки.

Женщина привлекла к противоправным действиям 16-летнюю девушку, 14-летнего парня и двоих малолетних детей. Вместе они заставляли потерпевших становиться на колени, приспускать штаны, после чего избивали их ремнями и резками, причиняя физическую боль и моральные страдания.

Одним из потерпевших был 12-летний сын обвиняемой. По инициативе правоохранителей его передали на воспитание отдельно проживающему отцу.

Женщине инкриминируют хулиганство, пытки и вовлечение несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность – ч. 2 ст. 296, ч.ч. 1, 2 ст. 304 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса. Она находится под домашним арестом. В случае доказательства вины ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Действия 16-летней девушки квалифицированы как хулиганство и пытки, а 14-летнего парня – как хулиганство. В отношении 14-летнего парня и двух малолетних участников события в суд также направили ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, в Харьковской области нашли мать, которая жестоко избила ребенка. Выяснилось, что у женщины, кроме мальчика, есть еще трое детей. Их изъяли из семьи и отправили в медицинское учреждение для проведения обследования и оказания необходимой помощи.