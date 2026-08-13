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13 августа 2026, 13:41

Передавал россиянам данные о побратимах: военнослужащего "Азова" будут судить

13 августа 2026, 13:41
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Фото: ГБР
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Правоохранители завершили расследование по военнослужащему "Азова", который в российском плену сотрудничал с администрацией колонии и российскими спецслужбами

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным следствия, после попадания в российский плен в 2022 году военнослужащий пытался получить благосклонность представителей государства-агрессора.

В частности, он якобы добровольно выразил желание вступить в ЧВК "Вагнер", воевавшую против Украины. Реализовать это намерение он не успел, поскольку он был возвращен в Украину во время обмена военнопленными.

Также, по версии следствия, мужчина передавал российской стороне информацию о других украинских военнопленных. Среди прочего, он сообщил данные о начальнике медицинской службы "Азова" и его служебной деятельности.

После этого к украинскому офицеру систематически применяли физическое насилие, пытали и жестоко обращались с ним. От полученных травм военнослужащий скончался.

Важными доказательствами по делу стали показания украинских военных, освобожденных из российского плена, находившихся вместе с фигурантом в одной колонии. Их показания подтверждены результатами следственных действий и экспертиз.

Военнослужащий обвиняется в совершении в плену действий в ущерб другим военнопленным, пособничестве в пытках и покушении на коллаборационную деятельность.

Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура завершила досудебное расследование 22-летней жительницы Новой Каховки, которая во время оккупации добровольно перешла на сторону врага.

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Украина РФ плен спецслужбы Азов ГБР военнослужащие
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