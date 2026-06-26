Украина вернула из плена 160 защитников, в том числе 115 героев Мариуполя

Фото: Владимир Зеленский

Домой из российского плена во время обмена 26 июня вернулись 160 украинских военных. Все были в плену еще с 2022 года. Младшему уволенному военному исполнилось 26 лет. Старшему — 66

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, национальной гвардии и пограничники.

Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео обмена военнопленными, который состоялся 26 июня.

Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал , что возвращенные входили в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск, морской пехоты.

Многие из возвращенных – это старший офицерский состав.

В общей сложности во время этого обмена удалось вернуть 58 офицеров, а также 115 защитников Мариуполя, сообщили в Коордштабе.

Также дома семь военнослужащих, которые отпразднуют День рождения в июне, а у двоих из возвращенных были Дня рождения два дня назад.

Напомним, что 5 июня произошел новый обмен пленными между Украиной и РФ. Домой возвращаются 185 украинских защитников.