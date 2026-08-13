Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: эвакуировали 317 пассажиров

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одесской области после российского удара по пассажирскому поезду эвакуировали 317 человек, среди них 67 детей. Пассажиров вывели из поезда и переместили на безопасное расстояние

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за атаки загорелся локомотив. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Для дальнейшей перевозки пассажиров привлекли 12 автобусов от ГСЧС, общин Березовского района и Одессы.

Спасатели совместно с другими службами продолжают работать на месте и помогать людям.

Напомним, в четверг, 13 августа, российские военные ударили реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области. В результате вражеской атаки погибли двое железнодорожников – машинист и его помощник.