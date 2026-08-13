Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: эвакуировали 317 пассажиров
В Одесской области после российского удара по пассажирскому поезду эвакуировали 317 человек, среди них 67 детей. Пассажиров вывели из поезда и переместили на безопасное расстояние
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что из-за атаки загорелся локомотив. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.
Для дальнейшей перевозки пассажиров привлекли 12 автобусов от ГСЧС, общин Березовского района и Одессы.
Спасатели совместно с другими службами продолжают работать на месте и помогать людям.
Напомним, в четверг, 13 августа, российские военные ударили реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области. В результате вражеской атаки погибли двое железнодорожников – машинист и его помощник.
На Черниговщине из-за атаки БпЛА пострадал 10-летний ребенокВсе новости »
13 августа 2026, 10:20Российский "шахед" попал в пассажирский поезд в Одесской области: погибли два человека
13 августа 2026, 09:24Почти 50 атак в день: оккупанты массированно избивали по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения
12 августа 2026, 22:51
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Харькове разоблачили канал нелегального оружия
13 августа 2026, 14:30На щите: в Украину вернули тела 261 погибшего украинского военного
13 августа 2026, 13:57Передавал россиянам данные о побратимах: военнослужащего "Азова" будут судить
13 августа 2026, 13:41Должны готовиться или о больших и маленьких запасах горючего
13 августа 2026, 13:30Россияне ударили по рынку в Славянске: три женщины ранены
13 августа 2026, 13:16$10 тысяч за отсрочку: в Киеве мужчин фиктивно оформляли "учителями"
13 августа 2026, 12:52"Цель абсолютно гражданская": Зеленский об ударе РФ по поезду на Одесщине
13 августа 2026, 12:38В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок
13 августа 2026, 12:30В Хмельницкой области "самосуд" над детьми перерос в пытки: дело передали в суд
13 августа 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »