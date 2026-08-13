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13 августа 2026, 11:43

"Бизнес" на собственном ребенке: в Закарпатье мать заставляла дочь участвовать в интимных эфирах

13 августа 2026, 11:43
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Фото: Прокуратура Украины
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На Закарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в сексуальной эксплуатации собственной малолетней дочери, изготовлении и распространении детской порнографии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина зарегистрировала себя и 13-летнюю дочь на сайте для видеостримов. Во время платных онлайн-трансляций она раздевала ребенка и заставляла его участвовать в непристойных действиях перед камерой. За такие эфиры пользователи платформы перечисляли деньги на банковские счета.

После разоблачения противоправных действий представители социальных служб изъяли всех детей из семьи. Сейчас они находятся на попечении государства.

Женщины инкриминируют:

  • изготовление, распространение и сбыт детской порнографии,
  • насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет,
  • вербовка малолетней в целях эксплуатации, совершенная ее матерью.

По ходатайству прокурора обвиняемая находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, во Львове будут судить двух сестер из Житомирской области 31 и 34 года. Их обвиняют в организации салона эротического массажа, где в частности оказывали сексуальные услуги несовершеннолетняя девушка.

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Закарпатье суд женщина дочь сексуальная эксплуатация мать
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