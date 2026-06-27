В Украине изменились правила бронирования от военной службы: что нужно знать

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Кабинет Министров Украины изменил правила для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников. Теперь требования относительно объемов годового дохода и уровня средних зарплат увеличились

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Теперь для бронирования от военной службы средняя зарплата на предприятии должна быть выше средней по стране за последнюю реку. Для компаний от 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.

Следует отметить, что в прошлом году в Украине средняя зарплата составила 26,9 тысяч гривен. Это означает, что для бронирования работников средняя зарплата на предприятии должна быть минимум 53,8 тысяч гривен для компаний численностью от 50 человек и 80,7 тысяч для фирм от 20 человек. При этом средняя зарплата на апрель 2026 года составила 30,5 тысячи гривен.

В частности, теперь есть условия для предприятий, работающих в трех и более областях:

штат от 10 человек;

уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн. по каждой из областей за последние три месяца.

Минимальная площадь возделываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое – с 500 до 1000 га, а порог годового дохода вырос с 20 млн. грн. до 40 млн. грн. Кроме того, теперь необходимо иметь копию налогового расчета с подтверждением контролирующего органа.

Отменили подкритерии по уплате НДФЛ от 324 тысяч гривен и владение 90% капитала других критических предприятий.

"Площадь постоянного пользования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие – годовой доход от 10 млн грн", – пояснили эксперты.

Из перечня профильных КВЭД в этой области решили убрать охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования. Критически важными остаются предприятия, которые:

• имеют государственные гранты;

• оказывают услуги Минэкономики по договорам на срок от 6 месяцев;

• находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

• проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;

• являются участниками индустриального парка;

• заключили инвестдоговоры в сфере переработки, биогаза, добычи и переработки полезных ископаемых.

Напомним, президент рассказал о ключевых деталях предстоящей реформы украинской армии. В частности, речь идет о рекрутинге иностранцев, контрактах и денежном довольствии.