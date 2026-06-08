Смерти в ТЦК и СП: Лубинец заявил о по меньшей мере 4 случаях

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В Украине зафиксировано по меньшей мере четыре случая смерти граждан в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Об этом в комментарии Суспильному сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, последствия так называемой "бусификации" все чаще носят трагический характер. Он отметил, что после пребывания в ТЦК граждане нередко попадают в медицинские учреждения с тяжелыми травмами.

"Ведь у нас есть случаи, когда после этого люди просто умирали. В помещениях ТЦК СП, по крайней мере, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда прямо в помещениях ТЦК СП люди просто умерли по непонятным причинам, которые, к сожалению, потом даже не удается установить во время внутренних проверок", – заявил Лубинец.

В то же время он не уточнил детали этих случаев и отметил необходимость дальнейших проверок.

Больше всего жалоб на возможные неправомерные действия со стороны ТЦК поступает, по словам омбудсмена, из Одесской, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областей.

Напомним, в Ровенской области возник скандал, связанный с действиями работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они якобы избили майора в отставке и ветерана боевых действий. Пострадавший госпитализирован.

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