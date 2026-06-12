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12 июня 2026, 18:15

Зарплаты почти полмиллиона и контракты: Зеленский назвал пункты армейской реформы

12 июня 2026, 18:15
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Фото из открытых источников
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Президент рассказал о ключевых деталях предстоящей реформы украинской армии. В частности, речь идет о рекрутинге иностранцев, контрактах и денежном обеспечении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Денежное довольствие

Базовое денежное довольствие будет составлять 30 тысяч гривен. Заработная плата пехотинца-штурмовика будет в размере от 300 до 460 тысяч гривен в месяц.

Рекрутинг иностранцев и контракты

Украинское правительство планирует, что более 50% штурмовиков и пехотинцев будут сочинять иностранцы. Ожидается, что главным стимулом для привлечения граждан из других стран будет именно денежное довольствие.

Планируется ввести три новых формата службы :

  • пехотно-штурмовой – на 10 или 14 месяцев;
  • боевой – на 24 месяца;
  • базовый – для логистических и технических специальностей на 24 месяца.

Каждый военный заранее будет иметь информацию о своем подразделении, должности, сроке службы и размере оплаты. После завершения контракта военный будет иметь право на гарантированную отсрочку от мобилизации.

Для военных СОЧ откроют ограниченное по времени окно возврата. В Минобороны уже заявили, что военные, ушедшие в СЗЧ до 11 июня 2026 года, могут вернуться на службу до 20 сентября. Они смогут самостоятельно выбрать подразделение и командира.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации. Также он отметил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

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реформа Владимир Зеленский армия военная служба
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