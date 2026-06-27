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27 червня 2026, 21:00

В Україні змінились правила бронювання від військової служби: що треба знати

27 червня 2026, 21:00
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України змінив правила для компаній, які мають право на бронювання співробітників. Тепер вимоги щодо обсягів річного доходу та рівня середніх зарплат збільшились

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Тепер для бронювання від військової служби середня зарплата на підприємстві повинна бути вище за середню по країні за останній рікю. Для компаній від 50 осіб – удвічі, для фірм від 20 осіб та представництв нерезидентів – утричі.

Слід зазначити, що минулого року в Україні середня зарплата становила 26,9 тисячі гривень. Це означає, що для бронювання працівників середня зарплата на підприємстві повинна бути мінімум 53,8 тисячі гривень для компаній чисельністю від 50 осіб і 80,7 тисячі для фірм від 20 осіб. При цьому середня зарплата станом на квітень 2026 року становила 30,5 тисячі гривень.

Зокрема, тепер є умови для підприємств, які працюють у трьох і більше областях:

  • штат від 10 осіб;
  • сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі – з 500 до 1000 га, а поріг річного доходу зріс із 20 млн грн до 40 млн грн. Крім того, тепер необхідно мати копію податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Скасували підкритерії щодо сплати ПДФО від 324 тисяч гривень та володіння 90% капіталу інших критичних підприємств.

"Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова – річний дохід від 10 млн грн", - пояснили експерти.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі вирішили прибрати мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти. Критично важливими залишаються підприємства, які:

• мають державні гранти;
• надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;
• перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;
• проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;
• є учасниками індустріального парку;
• уклали інвестдоговори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

Нагадаємо, президент розповів про ключові деталі майбутньої реформи української армії. Зокрема, йдеться про рекрутинг іноземців, контракти та грошове забезпечення.

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