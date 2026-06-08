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08 июня 2026, 12:35

"Криминал чувствует слабину": в Нацполиции объяснили риски массовой мобилизации полицейских

08 июня 2026, 12:35
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Фото: из открытых источников
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Массовая мобилизация полицейских может привести к всплеску преступности в Украине

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы Национальной полиции Андрей Небитов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас около 9 тысяч полицейских выполняют боевые задания непосредственно на линии фронта, еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых регионах.

Он отметил, что полицейские подразделения принимают участие в боевых действиях вместе с Вооруженными силами Украины, в частности, в районах Бахмута, Авдеевки, Клищиевки, Малой Токмачки и Гуляйполя. Речь идет о подразделениях, в частности бригаде "Лют", а также "Хищник" и стрелковые батальоны.

Небитов подчеркнул, что эти формирования комплектуются исключительно из личного состава Нацполиции, что влияет на кадровый дефицит системы.

"Чтобы воспитать оперативника криминальной полиции или следователя, нужны месяцы, а иногда и годы учебы", – отметил он.

По словам замглавы НПУ, в случае массовой мобилизации правоохранителей возможно снижение оперативности реагирования полиции, что может повлиять на уровень преступности.

"Массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается – криминал чувствует слабость", – подчеркнул Небитов.

Он также сообщил, что только в этом году на линию "102" поступило около 3,3 миллиона сообщений, касающихся разных правонарушений – от домашнего насилия до тяжких преступлений, требующих немедленного реагирования.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина отменит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.

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