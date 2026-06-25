До 3 100 грн ко Дню Независимости: кто получит выплаты

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Как передает RegioNews, размеры и порядок выплат разъяснила юрист Черкасской областной ячейки ГО "Захист Держави" Наталья Захарченко.

По ее словам, большинство получателей получат денежные средства автоматически, однако части граждан необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

"Разовая денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически большинству получателей. Однако отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины, поэтому важно заранее проверить свой статус и порядок получения выплаты", – отметила Захарченко.

Кто получит выплаты

Лица с инвалидностью в результате войны:

I группа – 3100 грн;

II группа – 2 900 грн;

III группа – 2 700 грн.

Такие же суммы предусмотрены для бывших малолетних узников концлагеря, гетто и других мест принудительного содержания с инвалидностью.

Лица с особыми заслугами и участники боевых действий:

3 100 грн – лица с особыми заслугами перед Родиной;

1 000 грн – участники боевых действий;

1 000 грн – пострадавшие участники Революции Достоинства;

1000 грн – бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест содержания.

Члены семей погибших и другие категории:

650 грн – члены семей погибших или умерших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

650 грн – жены/мужчины умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий (если не женились повторно);

450 грн – участники войны;

450 грн – бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Как получить помощь

По словам юристки, выплаты должны быть произведены до 24 августа 2026 года.

Пенсионеры и военнослужащие получат денежные средства автоматически – обращаться дополнительно не нужно.

Гражданам, не являющимся пенсионерами и не проходящим военную службу, необходимо подать заявление через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины до 1 октября 2026 года.

"Если человек относится к категории получателей, но не является пенсионером и не проходит службу, позаботиться о подаче заявления нужно самостоятельно", – подчеркнула Захарченко.

За дополнительной консультацией граждане могут обратиться вГО "Захист Держави" или по телефону горячей линии:

Правовая помощь: +380 (66) 004 13 90;

Горячая линия: 0 800 33 29 29.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.