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24 июня 2026, 11:53

Военный пропал без вести или попал в плен: пошаговый алгоритм действий от юриста

24 июня 2026, 11:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Уведомление от ТЦК или воинской части о том, что защитник пропал без вести при особых обстоятельствах или попал в плен это самое тяжелое испытание для любой семьи. В состоянии глубокого стресса родные часто начинают действовать хаотично, что может навредить как розыску, так и оформлению законных социальных гарантий

Как передает RegioNews , юрист Черниговской областной организации ГО "Захист Держави" Наталья Полевик подготовила четкий пошаговый алгоритм, который поможет семьям действовать правомерно и защитить свои права.

Шаг 1. Сбор первичной информации и оповещения

Первое и самое главное правило – официальным подтверждением статуса является Уведомление семьи, выдаваемое ТЦК и СП (военнокомат), или непосредственно воинская часть.

"Если вы узнали об исчезновении от собратьев или из соцсетей, немедленно обратитесь в ТЦК по месту вашего проживания или призыва военного. Требуйте официальное уведомление. Именно этот документ является юридическим стартом для всех последующих процедур", – отмечает Наталья Полевик.

Обязательно выпишите и держите под рукой базовые данные:

  • ФИО, дату рождения, должность, звание, номер воинской части (в/ч) или батальона.
  • Военная специальность, особые приметы (татуировки, шрамы, родинки).
  • Последнее известное местонахождение (направление или населенный пункт) и дату последней связи.

Шаг 2. Обращение в правоохранительные органы

Вам необходимо официально зафиксировать факт исчезновения или плена в правоохранительной системе Украины.

  1. Заявление в полицию: подайте заявление об исчезновении человека при особых обстоятельствах (или похищение, если есть подтверждение плена) в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.
  2. Номер ЕРДР: обязательно получите Выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) с указанием номера уголовного производства и ФИО следователя.
  3. Сдача ДНК: следователь должен выписать постановление по отбору биологических образцов (ДНК) у кровных родственников (родители, дети, родные братья/сестры). Сделайте это как можно скорее.

Шаг 3. Регистрация в профильных ведомствах

Чтобы государство внесло военного в списки на обмен или активный розыск, необходимо подать заявления в три ключевых структур:

  • Координационный штаб по обращению с военнопленными: зарегистрируйте личный кабинет на сайте Координационного штаба и подайте заявку.
  • Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: подайте заявление (можно по электронной почте или по телефонам горячей линии).
  • Национальное информационное бюро (НИБ): позвоните по телефону 1648 или оставьте заявку на сайте nib.gov.ua. Они собирают и консолидируют всю информацию.

Шаг 4. Получение Выписки из Реестра пропавших без вести

МВД Украины ведет Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Родственникам необходимо подать запрос на получение Выписки из этого реестра.

"Именно это выписка является юридическим основанием для того, чтобы нетрудоспособные члены семьи и дети пропавшего военного смогли получать пенсию в связи с потерей кормильца. Оформлением Выдержки не следует пренебрегать", – объясняет юрист Наталья Полевик.

Шаг 5. Оформление денежного обеспечения военнослужащего

По закону, за военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки и дополнительные вознаграждения, например, 100 тысяч гривен). Эти деньги имеют право получать члены его семьи (супруга/супруг, дети или родители).

Как действовать:

  1. Подать заявление на имя командира воинской части.
  2. Добавить копии паспортов, идентификационных кодов, документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о браке, рождении), и копию официального извещения от ТЦК.
  3. Военная часть должна рассмотреть заявление и начать выплаты. Если возникает задержка или отказ – это повод для обращения в суд или правозащитников.

Безопасность и мошенники

Наталья Полевик обращает особое внимание на информационную гигиену:

"Никогда не публикуйте в открытом доступе в социальных сетях фотографии вашего родственника в военной форме с указанием номера воинской части, должности или точных координат исчезновения. Этим активно пользуются вражеские спецслужбы и мошенники.Злоумышленники могут выходить на связь и требовать деньги за "информацию" или "включение в списки на обмен". Помните: вопросами обмена занимаются исключительно государственные органы Украины, и это абсолютно бесплатно. Если у вас требуют деньги немедленно обращайтесь в полицию и СБУ".

Напомним, Харківський осередок ГО "Захист Держави" объяснял, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

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Украина война пропавшие без вести военный плен инструкции ГО Захист Держави юрист
Получение выписки из Реестра пропавших без вести лиц: что для этого нужно
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