Выход на пенсию в 2026 году: требования к стажу и что проверить уже сейчас

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В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту граждане должны отвечать установленным требованиям по страховому стажу. Именно от его продолжительности зависит, в каком возрасте человек сможет оформить пенсионные выплаты

Как сообщает RegioNews, детали разъясняет юрист Харьковской ячейки ГО "Захист Держави" Евгений Иванисов.

"Многие граждане ошибочно считают, что право на пенсию возникает автоматически после достижения 60 лет. На самом деле ключевое значение имеет именно страховой стаж. Если его недостаточно, пенсия может быть назначена позже", – объясняет Иванисов.

Какие требования действуют в 2026 году

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году установлены следующие требования:

в 60 лет – необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

"Страховой стаж – это не просто годы работы. В него относят только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Именно поэтому иногда человек может работать фактически много лет, но часть этого времени не будет учтена из-за отсутствия официального трудоустройства", – отмечает юрист.

Как проверить свой стаж

Удобнее всего это сделать через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины или с помощью справок ОК-5 и ОК-7.

"Я рекомендую не откладывать проверку до момента оформления пенсии. Если окажется, что определенные периоды работы отсутствуют в реестре, в их подтверждение может потребоваться немало времени", – говорит Евгений Иванисов.

Что делать, если часть стажа не подтверждена

По словам юриста, подтвердить стаж можно с помощью трудовой книжки, архивных справок, документов предприятий или через суд.

"Особенно актуально это для людей, работавших до начала ведения персонифицированного учета или на предприятиях, уже прекративших деятельность. В таких случаях часто приходится обращаться в архивы или собирать дополнительные документы", - объясняет Иванисов.

Если стажа не хватает

Если лицо достигло пенсионного возраста, но не имеет необходимого страхового стажа, оно может выйти на пенсию позже или, при определенных условиях, оформить государственную социальную помощь.

"Также законодательство предусматривает возможность добровольного участия в системе пенсионного страхования и уплаты взносов по формированию страхового стажа. Однако каждую ситуацию необходимо анализировать индивидуально", - отмечает юрист.

На что обратить внимание

Евгений Иванисов советует гражданам заранее проверять информацию о своем страховом стаже и не ожидать приближения пенсионного возраста.

"Чем раньше человек проверит свои данные в Пенсионном фонде, тем больше времени будет исправлять возможные неточности и сбор необходимых документов. Это поможет избежать задержек с назначением пенсии и защитить свои права", - подытожил юрист.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это нужно было до 10 июня 2026 года.

Ранее в Минсоцполитики подчеркнули, что завершение переходного периода не означает утрату трудового стажа или отмену бумажных трудовых книжек как документ.

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