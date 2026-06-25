До 3 100 грн до Дня Незалежності: хто отримає виплати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави

Як передає RegioNews, розміри та порядок виплат роз'яснила юристка Черкаського обласного осередку ГО "Захист Держави" Наталія Захарченко.

За її словами, більшість отримувачів отримають кошти автоматично, однак частині громадян необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України.

"Разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично більшості отримувачів. Проте окремим категоріям громадян необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України, тому важливо заздалегідь перевірити свій статус та порядок отримання виплати", – зазначила Захарченко.

Хто отримає виплати

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

I група – 3 100 грн;

II група – 2 900 грн;

III група – 2 700 грн.

Такі ж суми передбачені для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання з інвалідністю.

Особи з особливими заслугами та учасники бойових дій:

3 100 грн – особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

1 000 грн –учасники бойових дій;

1 000 грн – постраждалі учасники Революції Гідності;

1 000 грн – колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання.

Члени сімей загиблих та інші категорії:

650 грн – члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

650 грн – дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій (якщо не одружилися повторно);

450 грн –учасники війни;

450 грн – колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

Як отримати допомогу

За словами юристки, виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року.

Пенсіонери та військовослужбовці отримають кошти автоматично – звертатися додатково не потрібно.

Громадянам, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, необхідно подати заяву через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України до 1 жовтня 2026 року.

"Якщо людина належить до категорії отримувачів, але не є пенсіонером і не проходить службу, подбати про подання заяви потрібно самостійно", – наголосила Захарченко.

За додатковою консультацією громадяни можуть звернутися до ГО "Захист Держави" або за телефоном гарячої лінії:

Правова допомога: +380 (66) 004 13 90;

Гаряча лінія: 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.