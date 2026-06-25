10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
08:21  25 червня
На Дністрі зникли четверо людей, серед них троє дітей: тривають пошуки
01:35  25 червня
Ведучий Олександр Педан відверто заговорив про кризу у шлюбі
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 10:57

До 3 100 грн до Дня Незалежності: хто отримає виплати

25 червня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави

Як передає RegioNews, розміри та порядок виплат роз'яснила юристка Черкаського обласного осередку ГО "Захист Держави" Наталія Захарченко.

За її словами, більшість отримувачів отримають кошти автоматично, однак частині громадян необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України.

"Разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично більшості отримувачів. Проте окремим категоріям громадян необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України, тому важливо заздалегідь перевірити свій статус та порядок отримання виплати", – зазначила Захарченко.

Хто отримає виплати

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

  • I група – 3 100 грн;
  • II група – 2 900 грн;
  • III група – 2 700 грн.

Такі ж суми передбачені для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання з інвалідністю.

Особи з особливими заслугами та учасники бойових дій:

  • 3 100 грн – особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • 1 000 грн –учасники бойових дій;
  • 1 000 грн – постраждалі учасники Революції Гідності;
  • 1 000 грн – колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання.

Члени сімей загиблих та інші категорії:

  • 650 грн – члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;
  • 650 грн – дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій (якщо не одружилися повторно);
  • 450 грн –учасники війни;
  • 450 грн – колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

Як отримати допомогу

За словами юристки, виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року.

Пенсіонери та військовослужбовці отримають кошти автоматично – звертатися додатково не потрібно.

Громадянам, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, необхідно подати заяву через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України до 1 жовтня 2026 року.

"Якщо людина належить до категорії отримувачів, але не є пенсіонером і не проходить службу, подбати про подання заяви потрібно самостійно", – наголосила Захарченко.

За додатковою консультацією громадяни можуть звернутися до ГО "Захист Держави" або за телефоном гарячої лінії:

  • Правова допомога: +380 (66) 004 13 90;
  • Гаряча лінія: 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці допомога виплати День незалежності ГО Захист Держави юрист
Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз
24 червня 2026, 13:08
Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста
24 червня 2026, 11:53
Всі новини »
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
25 червня 2026, 11:58
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
25 червня 2026, 11:45
Викрав 12-річну дівчину, зґвалтував, вбив та обпалив тіло: у Полтаві засудили до довічного 59-річного педофіла
25 червня 2026, 11:39
Здавав координати артилерії та ППО: на Запоріжжі затримали російського агента
25 червня 2026, 11:22
Росіяни атакували дронами підприємство на Чернігівщині
25 червня 2026, 10:56
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
25 червня 2026, 10:41
Без світла лівий берег Києва: застосовано аварійні відключення
25 червня 2026, 10:39
П’ять днів пошуків: у Києві на озері Редькине знайшли тіло 23-річного молодика
25 червня 2026, 10:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »