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24 червня 2026, 11:11

"Магічні послуги" в кредит: "відьму" Тиху і "мага" Веліара викрили на шахрайських схемах

24 червня 2026, 11:11
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Марія Тиха. Фото: з вдкритих джерел
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Одні з відомих "екстрасенсів" України – "відьма" Марія Тиха та "маг" Веліар – можуть бути причетними до масштабних шахрайських схем. Зокрема йдеться про ймовірне виманювання грошей у родин військовослужбовців та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Про це йдеться у новому розслідуванні, яке опублікував народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За словами депутата, Марія Тиха (Марія Ареф’єва) та Богдан Оріщенко, відомий як Веліар, позиціонують себе як "маги" та нібито використовують образи езотерики для публічної діяльності й заробітку. Водночас він стверджує, що йдеться про можливу шахрайську схему, пов’язану з отриманням значних сум грошей від клієнтів.

Железняк заявляє, що у розпорядженні є переписки та свідчення десятків людей, які нібито оплачували "послуги" – зокрема "зняття проклять", "родові чистки", "лікування" та інші ритуали. За його словами, суми таких оплат могли сягати тисяч доларів, а в окремих випадках люди брали кредити для оплати послуг.

Однією з ключових схем, яку пов’язують із Тихою є так звані "нічні залякування” у голосових повідомленнях. За даними матеріалів, клієнткам нібито надсилали аудіоповідомлення із твердженнями про "родові прокляття" та "смертельну порчу":

  • одна з жінок була настільки залякана, що взяла кредит на 160 тисяч гривень для оплати так званої "родової чистки", а після переказу коштів "відьма" просто перестала виходити на зв'язок;
  • інша потерпіла передала Тихій близько 4 тисяч доларів (в іншій заяві фігурує сума 180 тис. грн готівкою) за ритуал для вирішення проблем зі здоров'ям, але результат виявився аналогічним – ігнорування;
  • ще одна жінка заплатила 12 тисяч гривень за обіцянки допомогти знайти безвісти зниклого військовослужбовця, та, отримавши гроші, екстрасенс зникла.

За словами Железняка, після отримання коштів комунікація з клієнтами нібито припинялася або обмежувалася. Він також стверджує, що офіційні доходи фігурантів можуть не відповідати задекларованим сумам заробітку.

Железняк заявив, що матеріали справи будуть передані до Національної поліції та Бюро економічної безпеки для перевірки можливих ознак шахрайства та ухилення від сплати податків.

Правоохоронні органи поки публічно не коментували ці заяви.


Марія Тиха (1996 р.н.) – українська учасниця телевізійних шоу, блогерка та езотерична практикиня, яка позиціонує себе як "спадкова відьма", тарологиня та некромантка.

Широку популярність отримала після участі у телешоу "Битва екстрасенсів", де дійшла до фінальних етапів.

У медіапросторі її часто називають однією з найвідоміших та найепатажніших "відьом" України. Вона активно веде публічну діяльність у соцмережах, з’являється в інтерв’ю та медійних проєктах, де коментує теми війни, політики та езотерики.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про її присутність на судах, пов’язаних з Ігорем Коломойським, де вона була помічена серед групи підтримки бізнесмена. Також повідомлялося про її появу під час судових процесів за участю Юлії Тимошенко.

Сама Тиха стверджує, що працює з "мертвою енергетикою" та "духами роду", а також займається магічними практиками для клієнтів.

Богдан Оріщенко, відомий як "Маг Веліар", – український публічний персонаж, який позиціонує себе як езотеричний практик, таролог і маг. Він веде активну діяльність у соціальних мережах, де публікує контент на теми "магії", прогнозів і ритуальних практик.

У медіа та публічних джерелах його пов’язують із участю в різних інформаційних і суспільно-політичних акціях, що викликають резонанс.

Також Оріщенко фігурує в журналістських матеріалах як автор езотеричних проєктів і комерційних "магічних" послуг.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, що Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади за допомогою ворожки.

Згодом журналісти з'ясували, хто така "гадалка Єрмака". Нею виявилась 51-річна Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Її батькоє громадянином РФ і, скоріше за все, проживає на окупованих територіях.

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