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08 августа 2026, 12:56

Во Львове BMW врезался в здание: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии

08 августа 2026, 12:56
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Фото: полиция
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ДТП произошло 8 августа около 4:30 во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW GT3 не справился с управлением, после чего машина врезалась в нежилое здание.

В результате столкновения 26-летний водитель погиб на месте. Его 23-летний пассажир получил тяжелую травму, его госпитализировали.

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 5 августа во Львовской области столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi А6. Погиб пассажир одного из авто, обоих водителей госпитализировали.

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